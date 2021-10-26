Назван состав олимпийской сборной России на Еврохоккейтур

Соревнование считается подготовительным этапом к чемпионатам мира и Олимпийским играм Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Федерация хоккея России объявила состав сборной РФ по хоккею на первый в сезоне этап Евротура - Кубок Карьяла. Он пройдет с 11 по 14 ноября 2021 года.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»). Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Семён Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Владимир Грудинин (ЦСКА). Нападающие: Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Никита Тертышный («Трактор»), Артём Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все — «Ак Барс»), Никита Чибриков, Фёдор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Дидковский, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо» М), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарёв («Спартак»). Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/hockey/news-4494727-stal-izvesten-sostav-sbornoj-rossii-na-pervyj-etap-evrotura-kubok-karyala.html?utm_source=copypaste

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»).

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Семён Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Владимир Грудинин (ЦСКА).

Нападающие: Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Никита Тертышный («Трактор»), Артём Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все — «Ак Барс»), Никита Чибриков, Фёдор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Дидковский, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо» М), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарёв («Спартак»).

Еврохоккейтур является ежегодным турниром, в котором традиционно принимают участие сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции. Соревнование считается подготовительным этапом к чемпионатам мира и Олимпийским играм.

Напомним, 11 ноября состоится игра Финляндия - Россия, 13 ноября матч Россия - Швеция, а 14 ноября Россия – Чехия.

Как ранее писал сайт kp.ru, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в гостевом матче против «Оттавы Сенаторз» и помог добыть победу. Встреча завершилась со счетом 7:5.