Моргенштерна после скандала пригласили на экскурсию в Музей Победы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей Победы в Москве пригласил популярного рэпера Моргенштерна на экскурсию после интервью Ксении Собчак, в котором он усомнился в целесообразности празднования Дня Победы.

Приглашение музыканту поступило от директора музея, заместителя секретаря Общественной палаты России Александра Школьника. Как сообщается на сайте учреждения, в ходе экскурсии Моргенштерну расскажут о главных событиях и героях Великой Отечественной войны, а также той цене, которую советский народ отдал за победу в сражениях.

Как писал сайт kp.ru, рэпер в интервью Собчак усомнился в важности Дня Победы, удивившись, что на него тратят миллионы. Моргенштерн не понимает, зачем люди празднуют 9 мая и почему вокруг этого события всегда такой ажиотаж.

Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по возможным нарушениям закона в высказываниях исполнителя о Дне Победы.