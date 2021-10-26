Голландская компания поставит в Молдавию 1 млн кубометров газа

Газ будет поставляться через Украину и Румынию Фото: REUTERS

Молдавия закупит 1 млн кубометров природного газа у Голландии. Местная компания Vitol выиграла соответствующий тендер.

Как сообщает Агентство публичной собственности правительства Молдавии, Голландская компания Vitol входит в тройку крупнейших перевозчиков нефтепродуктов в мире. Она заключила контракт с молдавской Energocom и уже в среду, 27 октября, поставит в республику 1 млн кубометров природного газа.

Согласно условиям тендера, газ будет поставляться через пункты пропуска на Украине и в Румынии. Скорее всего, это еще одна пробная партия газа, которым закупается Молдавия после разрыва с российским "Газпромом".

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне Молдавия заключила контракт о закупке газа у польской компании PGNiG. Пробный транш составил миллион кубометров топлива.