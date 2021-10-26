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В мире26 октября 2021 20:37

Голландская компания поставит в Молдавию 1 млн кубометров газа

Скорее всего, это еще одна пробная партия газа, которым закупается республика
Наталья Смирнова
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Газ будет поставляться через Украину и Румынию

Газ будет поставляться через Украину и Румынию

Фото: REUTERS

Молдавия закупит 1 млн кубометров природного газа у Голландии. Местная компания Vitol выиграла соответствующий тендер.

Как сообщает Агентство публичной собственности правительства Молдавии, Голландская компания Vitol входит в тройку крупнейших перевозчиков нефтепродуктов в мире. Она заключила контракт с молдавской Energocom и уже в среду, 27 октября, поставит в республику 1 млн кубометров природного газа.

Согласно условиям тендера, газ будет поставляться через пункты пропуска на Украине и в Румынии. Скорее всего, это еще одна пробная партия газа, которым закупается Молдавия после разрыва с российским "Газпромом".

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне Молдавия заключила контракт о закупке газа у польской компании PGNiG. Пробный транш составил миллион кубометров топлива.