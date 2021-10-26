Шеф-повар посоветовал, что готовить во время ноябрьских нерабочих дней Фото: Иван МАКЕЕВ

Шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко дал совет россиянам, что можно готовить во время ноябрьских нерабочих дней. Питание должно быть сбалансированным и по душе всей семье, а еще желательно, чтобы хозяйка не проводила у плиты круглые сутки. В противном случае затяжная готовка только рассорит домочадцев.

- Я бы посоветовал делать большие, массовые блюда - типа плова, паэльи, бешбармарка. То есть, то, чем можно накормить большую семью, приготовив все в одной кастрюле, - советует NEWS.ru шеф-повар.

Пока готовится основное блюдо, можно успеть нашинковать два-три салата, которые станут отличным дополнением к общему столу.

Но не стоит ограничиваться простыми вариантами готовки. Затяжные выходные отличное время, что попробовать свои силы в чем-нибудь особом. Например, приготовить что-то ресторанное, авторское.

- Можно посмотреть более интересные рецепты и вкусовые сочетания, то, на что в обычной жизни нет особого времени, — считает шеф-повар.

Он также посоветовал сделать процесс приготовления пищи семейным, совместная готовка в семье хорошо сближает людей.

С 25 октября в шести регионах начались антиковидные каникулы. На подходе еще пять субъектов, где ограничения начнут действовать раньше 30 октября. В остальных 74 регионах, по данным на вечер понедельника, нерабочие дни начнутся с этой даты, сообщает газета "Известия".

Россияне будут находиться дома, это поможет прервать цепочку заражений коронавирусом. Но при этом выходные будут с сохранением заработной платы, сообщает "360".