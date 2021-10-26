В Москве госпитализирован с COVID-19 режиссер Борис Хлебников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве режиссер Борис Хлебников госпитализирован с коронавирусом. Создатель «Аритмии» сам приехал в 52-ю городскую больницу, как почувствовал себя плохо.

Несколько дней он замечал, что буквально нет сил. А потом появился сильный кашель.

Режиссер решил сделал ПЦР-тест, который подтвердил опасения. Хлебников болен коронавирусом.

Чтобы не терять драгоценное время, деятель культуры отправился к врачам.

Как стало известно Пятому каналу, пока состояние 39-летнего пациента оценивается как стабильное, никаких опасений у медиков оно не вызывает.

В кинобиографии Бориса Хлебникова 19 картин. Наибольшую популярность в России и Европе ему принес фильм «Аритмия», снятый в 2017 году.

В начале октября в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке был доставлен актер Валерий Гаркалин.

По данным «Известий», артист тяжело переносит COVID-19 из-за хронических заболеваний. У мужчины диагностирован атеросклероз сосудов, также он перенес операцию по шунтированию сердца.

Врачи оценивают состояние знаменитого пациента, как тяжелое, сообщает телеканал "360".