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Звезды27 октября 2021 0:28

Представительница России на "Детском Евровидении" Таня Меженцева подарила свою победу семье

По словам девочки, если бы не родные, то она бы этого не добилась
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Победительница национального отборочного тура международного песенного конкурса "Детское Евровидение" Таня Меженцева рассказала, что посвящает свою победу семье.

- Свою победу я посвящаю своей семье и своим близким. Если бы не они, я бы этого не добилась, ведь они всегда меня поддерживали… Хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал, - сказала Таня. Ее слова цитирует Академия Игоря Крутого, которая уже несколько лет является эксклюзивным организатором российского отборочного тура конкурса и готовит конкурсантов от России к международному финалу.

Победительницей российского нацотбора на конкурс "Детское Евровидение - 2021" Таня Меженцева из Москвы стала после исполнения песни Mon ami. В 2019 году девочка уже представляла Россию на песенном конкурсе, спев в дуэте с Денберелом Ооржаком.

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Таня Меженцева - Остановись Отбор на Евровидение 2020
Таня Меженцева - Остановись Отбор на Евровидение 2020