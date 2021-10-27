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В мире27 октября 2021 6:08

Читатели Le Figaro возмутились решением суда в Нидерландах вернуть золото скифов Украине

По мнению французов, сокровища по праву принадлежат Крыму
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

Французские читатели газеты Le Figaro возмутились решением голландского апелляционного суда, постановившего передать Украине коллекцию скифского золота из крымских музеев. Свое несогласие с такой позицией суда они выразили в комментариях.

- Слова "Украина" означает "периферия". Окраина Российской Империи. Сокровища Крыма вышли из его недр, - написала читательница издания anna.

- Именно музеи Крыма нашли, приобрели, сохранили и охраняли эти сокровища. Поэтому надо было вернуть их владельцам, то есть музеям. Это юридическая проблема, не имеющая ничего общего с политикой, - отметил пользователь под ником EugеnieEtcheverry.