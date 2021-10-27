Читатели Le Figaro возмутились решением суда в Нидерландах вернуть золото скифов Украине

Французские читатели газеты Le Figaro возмутились решением голландского апелляционного суда, постановившего передать Украине коллекцию скифского золота из крымских музеев. Свое несогласие с такой позицией суда они выразили в комментариях.

- Слова "Украина" означает "периферия". Окраина Российской Империи. Сокровища Крыма вышли из его недр, - написала читательница издания anna.

- Именно музеи Крыма нашли, приобрели, сохранили и охраняли эти сокровища. Поэтому надо было вернуть их владельцам, то есть музеям. Это юридическая проблема, не имеющая ничего общего с политикой, - отметил пользователь под ником EugеnieEtcheverry.