Депутат Рады призвал украинцев надеяться на себя и запасаться навозом Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Украине депутат Верховной рады Михаил Волынец обратился к гражданам страны с призывом собирать навоз. Это необходимо из-за нехватки энергоресурсов.

По его мнению, украинцам стоит рассчитывать исключительно на себя. В частности, это связано с тем, что на Украине в скором будущем произойдет массовое закрытие социальных объектов.

- Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть, - сказал Волынец в эфире телеканала "Наш".

Напомним, в 2021 году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду стала устанавливать местная власть, а не центральная. незадолго до этого мэры ряда городов предупреждали граждан, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Также сообщалось, что на Украине все поставщики газа и отопления могут остаться без газа, а жители страны - без горячей воды и отопления осенью текущего года.