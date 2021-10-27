Умер Морт Сал, один из первых в мире стендап-комиков Фото: REUTERS

Умер Морт Сал - один из первых в мире стендап-комиков. Он скончался в США на 95-м году жизни. Об этом пишет газета The New York Times.

По словам помощницы артиста Люси Мерсер, он умер "мирно", в своем доме в штате Калифорния. Причиной смерти Сала стала старость.

Напомним, Морт Сал родился 11 мая 1927 года в Канаде, однако его семья переехала в Лос-Анджелес, когда он был еще ребенком. Именно Сал стал одним из первопроходцев сатирической комедии и стендап-выступлений в 1950–1960-х годах. Журнал Time в 1960-м назвал его главным комиком современного поколения.

Сал был одним из первых сатириков, которые в своих сценках на сцене не боялись высмеивать для публики президентов и других американских высокопоставленных чиновников. При этом многие из числа политиков были поклонниками его творчества.