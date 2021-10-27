Что произошло в ночь на 27 октября

Важные новости утра Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о введении обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан. Соответствующие постановления подписаны во всех регионах России. Попова также отметила, что за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в стране продолжила стремительно ухудшаться. При этом почти 36% всех заболевших коронавирусом приходится на Москву и область. В целом же, во всех округах России рост заболеваемости составляет от 8 до 15%.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова подписать с "Газпромом" долгосрочный контракт о транзите через территорию своей страны не менее 45 миллиардов куб. м газа в год. По его словам, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, то уже сейчас нужно продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года.

Таня Меженцева из Москвы с песней "Mon ami" стала победительницей российского нацотбора международного конкурса "Детское Евровидение". Девочка подарила свою победу семье. По ее словам, если бы не родные, то она бы не добилась такого успеха.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории по версии журнала Forbes. По оценкам издания, он владеет состоянием в 272,3 миллиарда долларов.

Цены на билеты в Анталью выросли до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта - до 450 тысяч рублей в одну сторону. При этом, туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах к 30 октября. Предполагается, что скачок цен произошел на фоне резкого повышения спроса на перелеты по данным направлениям.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал скорую регистрацию детской вакцины против коронавируса. Сейчас проводится фармакоэкспертиза.

Депутат Верховной рады Михаил Волынец призвал украинцев собирать навоз из-за нехватки энергоресурсов. Украинцам, считает депутат, стоит рассчитывать исключительно на себя, а не на власть.