Депутат Госдумы предложил наказывать за массовое отравление контрафактным алкоголем 20 годами тюрьмы. Фото: Роман ПИМЕНОВ/ТАСС

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ужесточить наказание для виновных в массовых отравлениях людей контрафактным алкоголем.

Свое обращение парламентарий направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Руслан Хамзаев отмечает, что в 2021 году произошло сразу несколько событий, связанных с продажей такого спиртного. В результате погибло много людей.

В действующей редакции УК РФ наказание за сбыт продукции, которая привела к гибели двух и более человек, составляет от 2 до 10 лет.

В тоже время пьяный водитель, сбивший человека, может получить до 12 лет лишения свободы.

Таким образом получается, что ответственность пьяного водителя, ставшего виновником гибели одного человека, превышает ответственность продавца контрафактного алкоголя, чьи действия привели к многочисленным смертям.

Связи с этим депутат просит рассмотреть целесообразность ужесточения наказания по данной статье уголовного кодекса.

- До 20 лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц, — цитирует RT текст обращения.

В свою очередь юрист, основатель и CEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко отметил, что ужесточение санкции статьи не всегда приводит к тому, что человек боится совершить преступление.

Он уверен, что многие даже не догадываются, какой срок им грозит, когда решают заняться данным делом.

- Здесь не в сроке дело, а в том, чтобы была возможность предупреждать и пресекать такие действия на ранних стадиях, — сказал юрист.

Ранее в октябре в Свердловской и Оренбургской области произошли случаи масового отравления недоброкачественным спиртным. В первом регионе погибло 18 человек, 54 попали в больницу с отравлением. Во втором скончалось 36 человек, пишет газета "Известия".

- Скорее всего, это метанол. К сожалению, в России это не первый случай массового отравления метанолом. Это либо душегубы, либо люди, производящие продукцию, которых обманули, то есть вместо этанола подсунули метанол, - прокомментировал ФАН генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский.