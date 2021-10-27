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Политика27 октября 2021 8:00

Контр-адмирал Наварский назвал ракету "Булава" неуязвимой для систем ПРО

Четыре подлодки пополнят Тихоокеанский флот РФ в ближайшие годы
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Четыре новых подлодки поступят в Тихоокеанский флот в ближайшие годы, рассказал журналистам начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

По его словам, речь идет об атомных подлодках проекта 885М "Ясень-М" и подводных крейсерах проекта 955 "Борей-А".

Наварский также высказался о межконтинентальных баллистических ракетах Р-30 "Булава", которыми оснащают подводные лодки. По словам контр-адмирала, "Булава" неуязвима для систем ПРО.

"Главные достоинства "Булавы" — простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО", - констатировал Наварский.

Как ранее писал сайт kp.ru, одна "Булава" способна переносить до 10 блоков, взрыв которых эквивалентен 150 килотонн тротила (американский самолет в 1945 году сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш" эквивалентом до 18 килотонн тротила).

Каждая боеголовка "Булавы" имеет не только огромную мощь, но и способность маневрировать, а новое топливо позволяет им ускоряться так, что сбить их становится просто невозможно.

Свою термоядерную начинку "Булава" может забросить на расстояние, превышающее девять тысяч километров.

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