Поклонская ответила на угрозы МИД Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде

Наталья Поклонская Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший прокурора Крыма и экс-депутат Государственной думы Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, прокомментировала угрозы со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «никогда не забудет и никогда не оставит в покое» Поклонскую. По его словам, вопросом экстрадиции экс-депутата Госдумы сейчас занимаются украинские Генпрокуратура, Минюст, МВД.

- Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину, — цитирует слова Поклонской РИА Новости.

Наталью Поклонскую назначили послом РФ в Кабо-Верде в середине октября 2021 года. Бывший парламентарий призналась, что ей было бы интересно поработать в этой стране.