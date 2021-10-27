Торговые ассоциации предложили ввести обязательную вакцинацию в России

АКИТ и АКОРТ предлагают победить пандемию всеобщей вакцинацией Фото: REUTERS

Вакцинацию необходимо сделать обязательной для всех россиян, а также позволить им бесплатно прививаться не только в государственных медучреждениях, но и в частных клиниках. Соответствующее предложение сделали ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ). Об этом сообщает газета "Известия".

По оценке представителей торговых ассоциацией, это поможет быстрее справиться с пандемией и снять ограничения, которые ставят под удар предприятия и экономику страны. В частности, речь идет о вынужденном закрытии части магазинов в нескольких регионах страны на время нерабочих дней, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

"Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки, - говорится в совместном заявлении АКИТ и АКОРТ. - Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом".

В качестве примера авторы обращения привели Норвегию, Исландию, Данию и Швецию, где после достижения высокого уровня вакцинации (от 77% в Швеции до 90% в Норвегии) сняли антиковидные запреты.

Также торговые ассоциации поддержали введение QR-кодов, которые позволят вакцинированным людям посещать массовые мероприятия.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки.

Кроме того, Путин поручил расширить объемы тестирования и тем самым разорватьцепочку распространения вируса.