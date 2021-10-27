В Крыму предложили заменить скифское золото в музеях табличками «Украдено Украиной»

Советник главы Крыма предложил заменить скифское золото табличками «Украдено Украиной» Фото: Евгения ГУСЕВА

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях, которых лишили скифского золота, таблички с надписью «Украдено Украиной».

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте», которое находится в Нидерландах с 2013 года, в пользу Украины. Коллекция из 2 111 объектов включает экспонаты из четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического».

- Крымская коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан. Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: «Украдено Украиной в Амстердаме», — цитирует Крючкова РИА Новости.

Он сравнил действия Киева с нацистами, которые во времена войны вывозили картины и прочие раритеты из Крыма. Однако Крючков выразил уверенность, что золото вернется в музеи полуострова.