Опрос: Каждый третий родитель в России считает киберспорт несерьезной профессией

35% опрошенных оказались не готовы разрешить детям бросить школу ради киберспорта Фото: Василий Вахрин

Специалисты онлайн-университета Skypro провели опрос, в котором приняло участие 1241 респондентов в возрасте от 18 лет по всей России и выяснили, что каждый третий (30,4%) родитель считает киберспорт несерьезной профессией. Об этом в среду, 27 октября 2021 года сообщает "Газета.ru".

58,2% в свою очередь признались, что относятся к нему нейтрально и лишь 3,7% полагают, что это высокодоходная и перспективная индустрия.

При этом, 35% опрошенных оказались не готовы разрешить детям бросить школу ради киберспорта. Большая часть респондентов (27,4%) думает, что после прохождения обучения в гейм-индустрии их ребенок будет получать не более 50 тысяч рублей в месяц, 21,4% - от 50 до 70 тысяч рублей в месяц, а 6,6% верят в высокий доход - от 200 тысяч рублей.

Директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов рассказал изданию, что около 30% респондентов среди желанных направлений профессионального развития в гейм индустрии отмечают разработку игр, 27,7% хотят стать стримерами, 24,1% опрошенных назвали гейм-дизайн, еще 21,4% - киберспорт.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на тренеров по киберспорту. Основной причиной возросшего интереса стала победа российской команды Team Spirit на крупнейшем киберспортивном турнире, передает телеканал "360".