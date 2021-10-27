Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Охотском море

Колебания поверхности земли прошли незамеченными для жителей Магадана Фото: REUTERS

Землетрясение в среду, 27 октября, зафиксировали у берегов России в Охотском море, сообщили РИА Новости в сейсмостанции региона.

Как передают сейсмологи, землетрясение было магнитудой 5,4. Оно считается довольно сильным, так как самое большое значение магнитуды, которое может иметь землетрясение - 9.

Эпицентр подземных толчков располагался в 222 километрах от Магадана. Он залегал на глубине 10 километров.

Население города колебаний поверхности Земли не ощущало. Угрозы возникновения цунами нет, заверили специалисты.

Как ранее писал сайт kp.ru, на Канарах, на острове Пальма, где уже больше месяца извергается вулкан, в ночь на 20 октября произошло землетрясение магнитудой 4,8. Землетрясение, очаг которого залегал на глубине 39 километров в районе населенного пункта Вилья-де-Масо, стало самым сильным с момента пробуждения вулкана.