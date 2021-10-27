Китай временно приостановил импорт морепродуктов двух компаний России из-за коронавируса

Таможня Китая временно приостановила импорт морепродуктов двух компаний России из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таможня Китая временно приостановила импорт морепродуктов двух российских компаний из-за выявления коронавирусной инфекции на упаковках с замороженной рыбой. Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет о продукции с рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственном предприятии Zarya LLC. Также уточняется, что на двух упаковках в нескольких партиях импортированной в Китай замороженной горбуши был выявлен коронавирус.

В действующими в Китае правилами таможня на неделю приостановила импорт продукции от этих компаний.

В 2020 году Китай приостановил завоз лосося из Европы после того, как коронавирус нашли на рынке в Пекине на доске для разделки импортной рыбы. Лосось мог стать источником второй волны заражений в китайской столице. После выявления следов коронавируса нового типа в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади", в городе закрыли супермаркеты и универмаги. Эпидемиологическое расследование сначала указало на оборудование для разделки лосося, но затем специалисты сообщили, что в партиях лосося, который ещё не попал на рынок, нет коронавируса.