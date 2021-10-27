ФАС возбудила дело против Apple за умолчание о возможности оплаты покупок вне AppStore

Apple проигнорировала предупреждение ФАС России Фото: REUTERS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Apple за то, что американская компания запретила разработчикам приложений информировать клиентов о возможности оплаты покупок вне AppStore. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики отметили, что такое решение нарушает закон о защите конкуренции.

По данным ФАС России, сначала компании вынесли предупреждение. Она его проигнорировала.

"В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - констатировала в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа китайских студентов подала в суд на американскую компанию Apple за отсутствие зарядного устройства в комплекте iPhone 12. В компании объяснили решение не включать в комплект зарядку заботой об окружающей среде, однако истцы считают, что это нарушает права потребителей.