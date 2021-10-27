Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 10:05

ФАС возбудила дело против Apple за умолчание о возможности оплаты покупок вне AppStore

По оценке ведомства, это нарушает антимонопольное законодательство
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Apple проигнорировала предупреждение ФАС России

Apple проигнорировала предупреждение ФАС России

Фото: REUTERS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Apple за то, что американская компания запретила разработчикам приложений информировать клиентов о возможности оплаты покупок вне AppStore. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики отметили, что такое решение нарушает закон о защите конкуренции.

По данным ФАС России, сначала компании вынесли предупреждение. Она его проигнорировала.

"В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке", - констатировала в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа китайских студентов подала в суд на американскую компанию Apple за отсутствие зарядного устройства в комплекте iPhone 12. В компании объяснили решение не включать в комплект зарядку заботой об окружающей среде, однако истцы считают, что это нарушает права потребителей.