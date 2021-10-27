Бастрыкин поручил разобраться с отказом возвращать скифское золото Крыму

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин разобраться в ситуации с отказом возвращать скифское золото Крыму. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

- Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих республике Крым, — сообщила она.

Также Бастрыкин дал поручение управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России вместе с МИД РФ проверить и изучить ситуацию, а также дать оценку нарушению интересов России.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте», которое находится в Нидерландах с 2013 года, в пользу Украины. Коллекция из 2 111 объектов включает экспонаты из четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического».

Позже советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в крымских музеях таблички с надписью «Украдено Украиной». Он сравнил действия Киева с нацистами, которые во времена войны вывозили картины и прочие раритеты из Крыма. Однако Крючков выразил уверенность, что золото вернется в музеи полуострова.