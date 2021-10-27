Председатель комитета Госдумы по делам ветеранов Нилов о Моргенштерне: "Для меня его нет"

В интервью с Ксенией Собчак скандальный рэпер выразил сомнение в том, что нужно ежегодно тратить деньги на празднование Дня Победы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что отказывается участвовать в накрутке популярности Моргенштерна.

"Первое. У нас есть действующие нормы уголовного и административного законодательства, которые могут и будут применяться вне зависимости, популярен этот человек или не популярен. Второе. Я считаю, что обсуждение в прессе подобных мерзких высказываний сомнительных личностей позволяет им набирать дополнительную популярность, а затем ее монетизировать. Это замкнутый круг, которому потакать я не хочу. Для меня его нет", - рассказал депутат.

Напомним, Моргенштерн дал интервью телеведущей Ксении Собчак. Там он выразил сомнение в том, что нужно ежегодно тратить деньги на празднование Дня Победы. По мнению рэпера, победа в войне это "круто", но пора "двигаться дальше".

Управляющий партнёр адвокатского бюро "Михальчик и партнёры ЮК" Алексей Михальчик в беседе с Life.ru рассказал, что скандальный рэпер может подпадать под статью "Реабилитация нацизма".

"Самое вероятное наказание, если будет возбуждено дело и он будет привлечён к ответственности, это штраф. Возможно, у него будет судимость, но после уплаты штрафа судимость погашается. На его карьере это никак не отразится", - добавил эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что Моргенштерн просто плохо знает историю своей страны, и посоветовал ему пообщаться на эту тему с ветеранами ВОВ, передает "Свободная пресса".