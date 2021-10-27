Общественники попросили Генпрокуратуру проверить слова Моргенштерна о Дне Победы

Моргенштерн Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить слова рэпера Моргенштерна о Дне Победы. В частности, Алишера Валеева заподозрили в реабилитации нацизма.

- Считаю, что это оскорбление памяти ветеранов Великой Отечественной войны, соответственно, его высказывания подпадают под уголовную ответственность. Согласно ст. 354.1 УК России, это распространение сведений, выражающих явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России, — цитирует текст письма RT.

Как писал сайт kp.ru, рэпер в интервью Собчак усомнился в важности Дня Победы, удивившись, что на него тратят миллионы. Моргенштерн не понимает, зачем люди празднуют 9 мая и почему вокруг этого события всегда такой ажиотаж.

Позже рэпер извинился перед своими подписчиками и всеми жителями России за резкую критику в адрес Дня Победы. Он заявил, что «ни в коем случае не умалял важность и значимость события», но его слова якобы вырвали из контекста. Артист подчеркивает, что напротив желает своей стране только процветания и новых достижений и считает, что ветеранам необходимо выделить дополнительные деньги.