Пассажирский самолет запросил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирский самолет собирается совершить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По его словам, экипаж сообщил о разгерметизации пассажирской кабины и уже готовится к приземлению в Москве.

UPD 10:44. Самолет успешно приземлился в столичном аэропорту, сообщает РИА Новости.

Воздушное судно Challenger 600 следовало по маршруту Санкт-Петербург - Дубай. В самолете сработал датчик разгерметизации пассажирской кабины. Когда лайнер возобновит полет, пока неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, сигнал тревоги, отправленный с самолета, который вылетел из Москвы в Казань в пятницу, 22 октября, оказался плановым. Соответствующую информацию распространила пресс-служба S7 Group. По словам представителя S7 Group, перед вылетом диспетчеры попросили экипаж отправить для тестирования код потери связи.