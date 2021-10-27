Голикова спрогнозировала, что число работающих в классических формах занятости сократится на 12%

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что, согласно прогнозам властей, численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%.

- Мы прогнозируем, что численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%, - сказала Голикова на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

Ранее в Федеральной налоговой службе РФ сообщили, что число зарегистрированных самозанятых в России достигло 3 миллионов человек. Налоговики напомнили, что специальный налоговый режим был введен в 2019 году и сейчас действует по всей территории страны. Ежедневно в качестве самозанятых регистрируется более 5,8 тысячи человек. По подсчетам ФНС, за три года действия режима самозанятые зарегистрировали в приложении, созданном для них, более 453 миллионов чеков и получили свыше 587 миллиардов рублей доходов.