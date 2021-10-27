Видео смертельного ДТП в Москве с бетономешалкой и грузовиками появилось в Сети

Травмы водителя "Газели" были несовместимыми с жизнью / Кадр из видео

Один человек погиб, ещё один получил травмы во время ДТП в Москве на МКАДе между Боровским и Киевским шоссе, сообщили kp.ru очевидцы.

По предварительной информации, ранним утром в среду, 27 октября, в автобетоносмеситель врезалась фура, а в нее двигавшаяся следом "Газель".

Водитель "Газели" от полученных травм скончался на месте происшествия. Пострадал также водитель фуры. У него зафиксированы ушибы и царапины.

В связи с ДТП на этом участке дороге было затруднено движение. Собралась пробка.

По одной из версий, к аварии привело несоблюдение дистанции участниками дорожного движения. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Как ранее писал сайт kp.ru, три человека погибли, ещё четверо пострадали в столкновении Lada Largus с грузовиком Scania, во вторник, 26 октября. Авария произошла в Раменском районе на 149 км ЦКАД.