Минздрав разрешил одновременное применение «Спутника Лайт» и прививки от гриппа

Министерство здравоохранения разрешило одновременное применение «Спутника Лайт» и прививки от гриппа
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Министерство здравоохранение России разрешило одновременное применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» и прививки от гриппа.
- Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт» <...> так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении, — говорится в инструкции к препарату от коронавируса.
При этом не допускается смешение препаратов в одном шприце.
Ранее вирусолог Евгений Ачкасов, президент Российского медицинского общества посоветовал делать прививки в разные части тела. К примеру, препарат от коронавируса вводить в левое плечо, от гриппа — в правое. Ачкасов уточнил, что медицинский работник, который делает вакцинацию, про это знает. Вирусолог также призвал россиян пользоваться индивидуальными средствами защиты, а также максимально изолироваться во время нерабочих дней.