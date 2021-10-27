Минздрав разрешил одновременное применение «Спутника Лайт» и прививки от гриппа

Министерство здравоохранения разрешило одновременное применение «Спутника Лайт» и прививки от гриппа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство здравоохранение России разрешило одновременное применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» и прививки от гриппа.

- Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт» <...> так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении, — говорится в инструкции к препарату от коронавируса.

При этом не допускается смешение препаратов в одном шприце.

Ранее вирусолог Евгений Ачкасов, президент Российского медицинского общества посоветовал делать прививки в разные части тела. К примеру, препарат от коронавируса вводить в левое плечо, от гриппа — в правое. Ачкасов уточнил, что медицинский работник, который делает вакцинацию, про это знает. Вирусолог также призвал россиян пользоваться индивидуальными средствами защиты, а также максимально изолироваться во время нерабочих дней.