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Общество27 октября 2021 11:30

Голикова надеется, что период нерабочих дней в России продлять не придется

Вице-премьер подчеркнула, что для этого необходимо соблюдать антиковидные меры
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Голикова подчеркнула, что для скорейшего завершения нерабочих дней нужно соблюдать антиковидные меры

Голикова подчеркнула, что для скорейшего завершения нерабочих дней нужно соблюдать антиковидные меры

Фото: REUTERS

Если население будет соблюдать антиковидные меры и активно вакцинироваться, то продлять период нерабочих дней в России не придется, считает вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", - заявила Голикова на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России" в среду, 27 октября.

По словам зампредседателя правительства страны, российский лидер Владимир Путин сделал ряд поручений, которые будут способствовать скорейшей стабилизации эпидемиологической обстановки. В их числе предоставление двух выходных сотрудникам, которые проходят вакцинацию, а также перевод пенсионеров на дистанционную работу до их вакцинации.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 19 октября, Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Владимир Путин это предложение поддержал и объявил указанный период нерабочим.