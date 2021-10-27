Голикова надеется, что период нерабочих дней в России продлять не придется

Голикова подчеркнула, что для скорейшего завершения нерабочих дней нужно соблюдать антиковидные меры Фото: REUTERS

Если население будет соблюдать антиковидные меры и активно вакцинироваться, то продлять период нерабочих дней в России не придется, считает вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Надеюсь, что, если все это будет соблюдено, это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе", - заявила Голикова на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России" в среду, 27 октября.

По словам зампредседателя правительства страны, российский лидер Владимир Путин сделал ряд поручений, которые будут способствовать скорейшей стабилизации эпидемиологической обстановки. В их числе предоставление двух выходных сотрудникам, которые проходят вакцинацию, а также перевод пенсионеров на дистанционную работу до их вакцинации.

Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 19 октября, Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Владимир Путин это предложение поддержал и объявил указанный период нерабочим.