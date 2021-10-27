Союз украинцев Португалии раскритиковал установку памятника Гагарину под Лиссабоном

Украинцы возмутились установкой памятника Гагарину в Португалии. Фото: Taguspark

Председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха в своей статье для издания Observador раскритиковал открытие в стране памятника советскому космонавту Юрию Гагарину.

Бюст Гагарину был установлен в городе Оэйраш округа Лиссабон в октябре 2021 года. Церемонию приурочили к 60-летию первого в истории полета человека в космос.

По мнению главы Союза украинцев, памятник имеет "явное идеологическое содержание".

"Основным элементом работы выступает герб СССР, одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия", — написал он.

Также он раскритиковал слова главы технопарка Taguspark, где был установлен памятник, который заявил о необходимости уважать историю. По мнению Садохи, уважение истории в Португалии зависит о поставляемого из России газа и нефти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал мысль, что первый полет человека в космос не был бы возможен без незалежной. Он заявил, что именно украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. Зеленский подчеркнул, что к своей основной работе по расчетам ученые добавили веру в возможность дотянуться до звезд. Именно поэтому все получилось.