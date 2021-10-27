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Здоровье27 октября 2021 11:52

Власти Крыма рассматривают введение экспресс-тестирования для туристов в 2022 году

Стоимость одного теста составит до 800 рублей
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Аксенов / Фото: личная страница в социальной сети "ВКонтакте"

Сергей Аксенов / Фото: личная страница в социальной сети "ВКонтакте"

В Крыму рассматривается вопрос о введении системы экспресс-тестирования для въезжающих туристов, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов в среду, 27 октября.

По его словам, власти планируют сделать территорию полуострова бесковидной зоной. И всеобщее тестирование туристов на инфекцию может в этом помочь.

"У нас задача подготовиться к курортному сезону 2022 года, с учетом всех ошибок и тех мер, которые были приняты ранее. Организовать сезон таким образом, чтобы Крым был бесковидной зоной, - заявил Аксенов. - В том числе возможно экспресс-тестирование в аэропорту, на въезде и так далее, в гостиницах".

Глава Крыма уточнил, что одна из компаний выразила готовность реализовать на полуострове инвестиционный проект по производству сертифицированных экспресс-тестов. Аксенов отметил, что ожидаемая стоимость одного теста не превысит 800 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил кратно увеличить охват тестирования на коронавирусную инфекцию в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки.