В России выявлено 36 582 случая заражения коронавирусом 27 октября 2021 года

В России выявлено 36 582 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 36 582 случая заражения COVID-19. С начала пандемии был выявлен 8 352 601 случай.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 582 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3055 (8,3%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 5789 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 2913 случаев заражения. Тройку замыкает Московская область (2670).

За сутки скончались 1 123 пациентов. Из больницы выписали 29 151 человека.

Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что если население будет соблюдать антиковидные меры и активно вакцинироваться, то продлять период нерабочих дней в России не придется. По словам зампредседателя правительства страны, российский лидер Владимир Путин сделал ряд поручений, которые будут способствовать скорейшей стабилизации эпидемиологической обстановки. В их числе предоставление двух выходных сотрудникам, которые проходят вакцинацию, а также перевод пенсионеров на дистанционную работу до их вакцинации.