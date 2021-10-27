Минэкономики Германии назвало "Северный поток — 2" выгодным проектом для Европы

Газопровод "Северный поток — 2" выгоден для Европы Фото: REUTERS

Газопровод "Северный поток — 2" выгоден для Европы, так как даст дополнительную пропускную способность для поставок природного газа в период высокого спроса, заявили РИА Новости в министерстве экономики Германии.

"Для обеспечения безопасности поставок в ЕС и страны-члены (включая Германию) трубопровод "Северный поток — 2" представляет собой новую и дополнительную пропускную способность для импорта природного газа", - констатировали в ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство экономики и энергетики Германии не видит опасности в сертификации газопровода "Северный поток – 2" для энергоснабжения Европы. Об этом говорится в заключении ведомства, направленного Федеральное сетевое агентство ФРГ.

Напомним, немецкий политолог Александр Рар заявил, что многие политические силы внутри Европейского союза готовы противостоять проекту "Северный поток - 2", несмотря ни на что. В данном вопросе, по его мнению, они не готовы учитывать рациональные доводы. Политолог отметил, что в преследовании своих личных интересов европейские политики готовы пренебречь комфортном и безопасностью граждан.