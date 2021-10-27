В России 1123 человека умерли от коронавируса за сутки 27 октября 2021 года

В России 1123 человека умерли от коронавируса за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 1123 смерти от COVID-19. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 233 898 человек.

- За последние сутки подтверждено 1123 смерти. За весь период по России умерло 233 898 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

На первом месте по показателю идет Москва — 91 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург — 74. Тройку замыкает Краснодарский край — 42.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против всех мутаций коронавируса, в том числе и против подвида AY.4.2 штамма "дельта". Эксперт уточнил, что новые мутации штамма "дельта" коронавирусной инфекции появляются регулярно, но в настоящий момент ни одна из них не занимает и десятой доли процента по распространенности.