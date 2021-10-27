В Кремле сообщили, что поездки в нерабочие дни не запрещены

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что запрета на поездки в нерабочие дни не будет.

Пресс-секретарь российского лидера сообщил о беспокойстве эпидемиологов в связи с тем, что многие россияне решили отправиться в поездки и путешествия в эти дни.

- Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Также он выразил надежду, что нерабочие дни помогут улучшить ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян отказаться от поездок в нерабочие дни и провести их дома или на свежем воздухе, а также ограничить количество контактов с другими людьми. Главный санитарный врач страны назвала решение ввести нерабочие дни совершенно разумным. Также она сравнила меру с длинными майскими праздниками, после которых был быстрый спад заболеваемости.