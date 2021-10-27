В Уфе парень на «пятерке», уезжая от полиции, сбил двух человек

Полиция задержала нарушителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

16-летний житель Уфы за рулем ВАЗ-2105 сбил двух человек, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что неприятная история произошла на севере Уфы. 16-летний парень, оказавшийся за рулем вазовской «пятерки», отказался остановить машину по требованию сотрудников ГИБДД. Стражи порядка бросились в погоню за подозрительным автомобилем. Однако беглец никак не реагировал на спецсигналы патрульного автомобиля и требования остановиться.

Опыта вождения парню явно не хватало, и он сбил двух человек во дворе дома по улице Кольцевая. Уже после этого молодой человек врезался в сам дом и поспешил скрыться. Через некоторое время он передумал и вернулся к разбитой машине. Там его задержали и увезли в отдел для разбирательства. По последним данным, в отношении горе-водителя возбудили как минимум два уголовных дела – за управление незарегистрированным автомобилем и проезд на запрещающий сигнал светофора. Разбитый автомобиль увезли на штрафстоянку.

Пострадавшими во дворе дома оказались местные жители – 27-летняя девушка и ее 30-летний спутник. Сейчас они находятся в больнице.