Молдавия возобновила переговоры по закупке российской вакцины "Спутник V"

В Молдавии надеются как можно скорее подписать контракт о закупке российской вакцины от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко объявила о возобновлении переговоров о закупках вакцины от коронавируса "Спутник V" с Россией. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции в среду, 27 октября.

"Политические аспекты нас не интересуют, - заявила Немеренко. - Надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке".

Глава национального Минздрава подчеркнула, что важно обеспечить гражданам возможность прививаться той вакциной, которую они выбирают.

Как ранее писал сайт kp.ru, первая партия "Спутника V" прибыла в международный аэропорт Кишинёва в апреле 2021 года. Из Москвы препарат сопровождал бывший президент Молдавии Игорь Додон и несколько российских депутатов. Вакцину доставили спецбортом МЧС России.

Напомним, российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против всех мутаций коронавируса, в том числе и против подвида AY.4.2 штамма "дельта". Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.