В Москве начался розыгрыш 20 квартир среди вакцинированных

Две квартиры в Москве разыграют среди тех, кто привился от ковида. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Москве 27 октября разыгрывают первые две квартиры среди тех, кто вакцинировался от ковида. Розыгрыш будет проходить каждую неделю, по средам, пока привитым счастливчикам не раздадут 20 московских квартир.

Правила лотереи опубликованы на сайте правительства Москвы. Чтобы выиграть квартиру, нужно быть совершеннолетним россиянином с московским полисом ОМС. 27 октября в эфире телеканала «Москва 24» будут разыгрывать квартиры среди тех, кто привился с 18 по 24 октября. Счастливчики получат «однушки».

Лотереи среди вакцинированных в России устраивают не первый раз. Разыгрывают не только квартиры и машины. Среди призов могут оказаться сертификат на посещение парка аттракционов, канистра бензина или два мешка картошки.

В сентябре 495 россиян, которые сделали прививку от ковида, выиграли по 100 тысяч рублей.