В «Спартаке» считают абсурдной идею переноса матча с «Наполи» Фото: REUTERS

Матч группового раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи», намеченный на 24 ноября 2021, должен пройти в Москве, уверены в столичном клубе.

«На данный момент идея переноса матча с «Наполи» в другой город кажется нам абсурдной. Ковид-протоколы УЕФА отработаны, «Спартак» все регламенты соблюдает четко, до игры еще много времени. Матч должен состояться в Москве», – передает «КП-Спорт» слова пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова.

В московском клубе отметили, что обращений о переносе матча ни от «Наполи», ни от УЕФА не поступало. Сообщения об этом воспринимаются «Спартаком» как слухи, заявил Зеленов.

Ранее стало известно, что «Наполи» якобы рассматривает возможность обращения в УЕФА о переносе матча со «Спартаком» из Москвы на нейтральное поле из-за сложной эпидемиологической ситуации в российской столице.

Напомним, первая игра между командами в Италии завершилась в пользу москвичей со счетом 3:2.