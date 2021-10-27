Самолет рейса Каир – Москва подал сигнал тревоги и экстренно вернулся в аэропорт

Самолет, летевший из Каира в Москву, подал сигнал тревоги и экстренно вернулся в аэропорт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирский самолет Airbus после вылета из Каира в Москву подал сигнал тревоги и экстренно вернулся в аэропорт.

- Самолет Airbus A220 рейса Каир - Москва подал сигнал тревоги после вылета, он возвращается в аэропорт, — цитирует свой источник в авиационных службах ТАСС.

Самолет вылетел из Каира в 11:14 по местному времени и примерно через полчаса подал сигнал тревоги. В Москву он должен был прилететь в 16:23 с получасовой задержкой.

Причины случившегося пока неизвестны.

Как ранее писал сайт kp.ru, самолет, вылетевший из Москвы в направлении Казани, подал сигнал тревоги почти сразу после взлета. Airbus A319 взлетел из аэропорта Домодедово. Позже оказалось, что сигнал оказался плановым. Соответствующую информацию распространила пресс-служба S7 Group. По словам представителя S7 Group, перед вылетом диспетчеры попросили экипаж отправить для тестирования код потери связи.