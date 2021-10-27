Путин обсудит с президентом Финляндии в Москве двустороннее сотрудничество и международную повестку Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудит со своим финским коллегой Саули Ниинисте сотрудничество Москвы и Хельсинки и международные вопросы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча двух лидеров состоится в Москве в пятницу, 29 октября.

«Будут рассмотрены основные направления российско-финляндского взаимодействия, а также актуальные вопросы международной повестки дня», – сказано на сайте Кремля.

Как писал сай kp.ru, ранее прошла российско-финская межправительственная комиссия, в ходе которой было решено, что российские туристы, привитые от коронавируса российской вакциной «Спутник V», в скором времени могут получить возможность путешествовать по Финляндии.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 25 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс оценил диалог между Россией и Финляндией как конструктивный и считает, что он поможет наладить отношения Брюсселя с Москвой.