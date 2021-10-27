В Совфеде призвали россиянам использовать нерабочие дни для вакцинации от коронавируса

В Совете Федерации призвали россиянам использовать нерабочие дни для вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова призвала россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции в нерабочие дни.

- Нерабочие дни – самое оптимальное время для того, чтобы поставить вакцину тем, кто этого еще не сделал, и провести время дома с семьей, уделить внимание своим родным и близким, — приводит слова политика РИА Новости.

Карелова подчеркнула важность того, чтобы россияне внимательно отнеслись к рекомендациям врачей и властей. Особенно это касается граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Карелова отметила, что возможность улучшить эпидобстановку в стране зависит от каждого россиянина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян отказаться от поездок в нерабочие дни и провести их дома или на свежем воздухе, а также ограничить количество контактов с другими людьми. Главный санитарный врач страны назвала решение ввести нерабочие дни совершенно разумным. Также она сравнила меру с длинными майскими праздниками, после которых был быстрый спад заболеваемости.