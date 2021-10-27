Юрий Трутнев: Дальневосточные регионы необходимо защитить от наводнений и пожаров

Губернатор Василий Орлов (справа) рассказал о мерах, принятых в регионе для защиты жителей от наводнений. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Защита населения регионов Дальнего Востока от пожаров и паводков стала главной темой заседания совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством зампреда правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

- Изменяется климат, увеличивается количество и опасность природных явлений, и Дальний Восток сталкивается с природными катаклизмами всё чаще, – подчеркнул Юрий Трутнев.

В ДФО сосредоточено 48% земель лесного фонда страны. С начала 2021 года по конец октября здесь вспыхнули 3423 лесных пожара – это на 30% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. А вот общая площадь пожаров увеличилась на 17,14% - до 9,88 млн га. Больше всего от огня пострадала Якутия.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в 2022 году ДФО дополнительно получит из федерального бюджета на тушение пожаров 3,4 млрд рублей. В целом же на охрану лесов от огня в дальневосточных регионах выделяется почти 5,8 млрд рублей – в 1,7 раза больше, чем в этом году.

- Такого увеличения финансирования на охрану лесов не было последние десять лет, - отметил Юрий Трутнев, поручив главам регионов заблаговременно подготовить пожарные службы к началу сезона.

Вице-премьер РФ также обсудил с губернаторами ликвидацию последствий паводков и меры, необходимые для защиты населенных пунктов от наводнений. Из федерального бюджета выделено 11,8 млрд рублей на строительство 21 объекта инженерной защиты. Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов взять строительство дамб под личный контроль и обеспечить завершение работ в срок.

Амурская область стала одним из наиболее пострадавших от паводков регионом. Режим ЧС действовал в Приамурье четыре месяца. Большая вода затопила 103 населенных пункта, в зоне наводнения оказались 15,5 тысяч человек, из них более трех тысяч жителей были эвакуированы.

- Для защиты населения от воздействия паводков мы проводим большую работу, - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. - Определение зон затопления позволит исключить новое строительство жилых домов и объектов экономики на затапливаемых территориях, а также более эффективно распланировать мероприятия по защите населенных пунктов. В 2020 году установлены зоны в 10 населенных пунктах Селемджинского района. В 2021 году проводятся работы по установлению зон затопления, подтопления на территориях 58 населенных пунктов области. Полное завершение работ предусмотрено к концу 2022 года.

До 2024 года в Амурской области будет продолжаться работа по расчистке и углублению русел рек. Кроме того, в наиболее пострадавших от наводнения местах - возле сёл Владимировка, Усть-Ивановка и Гродеково Благовещенского района возведут дамбы. Предварительная стоимость строительства – 5,6 млрд. рублей, из них 4,6 млрд. рублей выделяются из федерального бюджета.