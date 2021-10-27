В Госдуму внесен законопроект о наказании за публичное отождествление роли СССР и Германии в войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу внесли проект закона о наказаниях за публичное отождествление роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне.

Согласно документу, размещенном на сайте Госдумы, запрещается «отождествлять цели, решения и действия руководства, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями руководства и военного командования нацистской Германии и европейских стран оси». Запрет распространяется на публичные выступления, публично демонстрирующиеся произведения, СМИ.

«Нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. На должностных лиц – от тысячи до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей», – говорится в законопроекте.

При повторном нарушении штраф для граждан составит от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, для должностных лиц – от 5 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до года, для юридических – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как писал сайт kp.ru, 5 апреля 2021 президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Также введено наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах.