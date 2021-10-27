Дина Аверина победила на чемпионате мира в упражнениях с обручем, ее сестра Арина - шестая

Дина Аверина - чемпионка мира 2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 27 октября, в японском городе Китакюсю были разыграны первые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике. В упражнениях с обручем первое место досталось россиянке Дине Авериной. Для нее эта победа стала 14-й в карьере на чемпионатах мира, сообщает "КП-Спорт".

За свое выступление Дина Аверина получила 27,750 балла. Ее сестра-близняка Арина Аверина уронила во время выступления свой обруч и заняла только шестую позицию, набрав 24,950 балла. Второе место и серебряна медаль - у Алины Горносько из Беларуси, которая получила от судей 25,950 балла. "Бронза" ушла Софии Раффаэли из Италии - 25,850 балла.

Сегодня чуть позже будут разыграны еще награды - предстоит выявить лучших в упражнениях с мячом. Дина и Арина Аверины пробились в финал и в этом виде программы.