Лавров заявил, что одной дипломатии не хватит для сдерживания угроз НАТО в сторону России

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что одной дипломатии недостаточно, чтобы предотвратить расширение Североатлантического альянса на Восток.

- Одной дипломатической работой тут не обойдешься, необходимо принимать и другие меры, которые будут адекватны угрозам, создаваемым в отношении безопасности Российской Федерации. Смею вас заверить, что президент Путин держит эти вопросы на личном контроле, — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с руководителей южнокорейского внешнеполитического ведомства Чон Ый Ёном.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал отношения РФ и НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс уже решил, что не хочет быть дружественным с Москвой. Он отметил, что считает генсека НАТО Йенса Столтенберга своим другом, однако сама организация другом России не является. Глава российского МИД также отметил на замечание журналиста, что отношения между Россией и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как этих самых отношений между сторонами просто нет.