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Политика27 октября 2021 14:18

Лавров: РФ будет делать все, чтобы миссия НАТО не распространилась на весь мир

Глава МИД России назвал опасными играми планы расширения Североатлантического альянса
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Министр иностранных России Сергей Лавров

Министр иностранных России Сергей Лавров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы НАТО по распространению миссии на Индо-Тихоокеанский регион – это опасные игры, и Россия сделает все, чтобы противостоять этому, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 27 октября.

"Их если послушать, у них миссия на весь мир должна распространяться, - подчеркнул Лавров. - Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям и повышать осознание всеми странами, на которые такие попытки распространяются, опасности подобного курса".

Лавров отметил, что о желании распространить миссию Североатлантического альянса в восточном направлении уже объявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия призвала соседние с Афганистаном страны не допустить появления на своей территории сил Соединенных Штатов и НАТО. Соответствующее обращение прозвучало от Сергея Лаврова во время встречи министров государств-соседей Афганистана.