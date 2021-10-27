Лавров: РФ будет делать все, чтобы миссия НАТО не распространилась на весь мир

Министр иностранных России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы НАТО по распространению миссии на Индо-Тихоокеанский регион – это опасные игры, и Россия сделает все, чтобы противостоять этому, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 27 октября.

"Их если послушать, у них миссия на весь мир должна распространяться, - подчеркнул Лавров. - Я считаю, что это очень опасные игры, и мы будем делать все, чтобы противостоять подобного рода тенденциям и повышать осознание всеми странами, на которые такие попытки распространяются, опасности подобного курса".

Лавров отметил, что о желании распространить миссию Североатлантического альянса в восточном направлении уже объявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия призвала соседние с Афганистаном страны не допустить появления на своей территории сил Соединенных Штатов и НАТО. Соответствующее обращение прозвучало от Сергея Лаврова во время встречи министров государств-соседей Афганистана.