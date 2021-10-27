МИД Германии рекомендовал отказаться от поездок в Россию из-за коронавируса Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Германии предостерегло граждан страны от поездок в Россию в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Предупреждаем от необязательных туристических поездок в Российскую Федерацию…Россия из COVID-19 очень сильно пострадала и относится к зоне повышенного риска, – говорится на сайте германского МИД.

Ведомство рекомендовало при поездках в Россию следить за информацией от МИД Германии и местных СМИ.

Как писал сайт kp.ru, в России 27 октября 2021 выявлено 36 582 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки в страны было зафиксировано 1123 смерти от COVID-19, что стало новым рекордом с начала пандемии.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. Такие меры приняты в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.