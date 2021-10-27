Хабаровские таможенники изъяли контрафакт на 2 млн рублей

Таможенники выявили более 7 тысяч единиц контрафактной продукции Фото: pixabay.com

Таможенники Хабаровска выявили более 7 тысяч единиц контрафактной продукции. Сотрудникам ведомства удалось предотвратить ущерб правообладателям на общую сумму более 2 миллионов рублей, сообщает Транссибинфо.

Среди задержанных товаров оказались подделки на знаменитые мировые бренды, такие как Lego, Chanel, Burberry, Apple. Кроме того, таможенники задержали различные «липовые» товары: верхняя и спортивная одежда, детские игрушки, духи, обувь и многое другое.

- Выявлением контрафактной продукции сотрудники таможни, Роспотребнадзора и УМВД по Хабаровскому краю занимались как на этапе декларирования ввозимых товаров, пересылке в международных почтовых отправления, так и после выпуска товаров, - сообщила Ольга Кочкина, начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Хабаровской таможни.

Как уточнили в ведомстве, чаще всего административные дела заводятся по статьям «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» и «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав».

Кроме того, накануне в Москве прошел Международный таможенный форум, одной из основных тем которого стала борьба с контрафактной продукцией.