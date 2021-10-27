МВД предложило госрегулирование оборота метанола из-за массовых отравлений алкоголем

В МВД предложили госрегулирование оборота метанола из-за массовых отравлений алкоголем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начальник управления "Т" МВД РФ Олег Ким на заседании комитета Государственной думы по экономической политике предложил регулировать оборот метанола на фоне случаев массового отравления некачественным алкоголем.

- Одним из решений этой проблематики я вижу, что необходимо пересмотреть вопрос оборота метанола. Оборот метанола, он никак не отрегулирован. Сейчас любой ИП может приобрести метанол и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях… Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его и поставить критерии строгой отчетности, — сказал он.

Из-за принятых ранее государством мер нелегальные производители стали меньше получать этанол, поэтому стали использовать для производства опасных для здоровья метиловый спирт, пояснил Ким.

Сайт kp.ru писал, что массовое отравление алкоголем произошло под Оренбургом в начале октября. Погибшие в результате употребления контрафакта скончались в течение пяти дней. Среди них есть как молодые люди до 30 лет, так и пенсионеры. Все они приобрели алкоголь не самой известной марки, предположительно, разливавшийся в Орске.

В том же месяце в Екатеринбурге от отравления нелегальным алкоголем, который продавался на Ботаническом рынке, погибли 18 человек. По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы.