Литва планирует остановить увеличивающийся поток мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва начала строительство четырехметрового барьера на границе с Белоруссией, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT. Таким образом страна планирует остановить увеличивающийся поток мигрантов.

Ограждение закупают в Польше и Нидерландах. Планируется до 30 апреля 2022 года установить первые 100 километров из 400.

При этом руководство Литвы не теряет надежды получить финансирование проекта от Евросоюза. До сих пор этого сделать не удавалось, но недовольство ростом числа мигрантов в Европе позволяет надеяться на изменение позиции Брюсселя по этому вопросу.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Литвы Гитанас Науседа 22 октября перед началом второго дня саммита лидеров ЕС заявил, что поток нелегальных мигрантов в Евросоюз через границу Белоруссии увеличивается. Он назвал это "гибридными атаками Белоруссии".

Напомним, глава МИД ФРГ Хайко Маас на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов в качестве инструмента для оказания давления на Евросоюз.