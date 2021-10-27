Дина Аверина выиграла золото на ЧМ в упражнениях с мячом, ее сестра Арина - с серебром

Дина Аверина - 15-кратная чемпионка мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю. Результат нашей спортсменки - 29,125 балла, такая сумма принесла Дине 15-ю победу в карьере на чемпионатах мира, сообщает "КП-Спорт".

Второе место по итогам выступлений у ее сестры-близняшки Арины Авериной - 27,675 балла. Белоруска Алина Горносько - третья с суммой в 27,300 балла.

Отметим, что сегодня Дина уже успела одержать победу в упражнениях с обручем. Арина стала в том виде программы только шестой после того, как уронила предмет во время выступления.

Напомним, что чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Японии с 27 по 31 октября 2021 года. Спортсменки соревнуются как в отдельных видах программы, так и в групповом и личном многоборье. И этот турнир - первый после скандальной Олимпиады-2020, на которой русских спортсменок скандально засудили, лишив золотых медалей.